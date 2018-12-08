Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии оказался под угрозой отмены

По информации источника, организатор WBSS — компания Comosa AG — столкнулся с серьезными проблемами и дальнейшее проведение второго сезона Суперсерии в трех весовых категориях — легчайшем, первом полусреднем и первом тяжелом весе находится под угрозой.

Отмечается, что возникли определенные проблемы с финансированием, в частности указывается, что часть инвесторов уже вложила больше, чем предусматривалось соглашением, другие инвесторы наоборот задержали часть выплат. Также некоторые участники четвертьфиналов получили свои гонорары, но пока не получили бонусов за одержанные победы.