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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии оказался под угрозой отмены

Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может быть отменен. Об этом сообщает авторитетный журнал The Ring.

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По информации источника, организатор WBSS — компания Comosa AG — столкнулся с серьезными проблемами и дальнейшее проведение второго сезона Суперсерии в трех весовых категориях — легчайшем, первом полусреднем и первом тяжелом весе находится под угрозой.

Отмечается, что возникли определенные проблемы с финансированием, в частности указывается, что часть инвесторов уже вложила больше, чем предусматривалось соглашением, другие инвесторы наоборот задержали часть выплат. Также некоторые участники четвертьфиналов получили свои гонорары, но пока не получили бонусов за одержанные победы.

Полуфинальные поединки второго сезона должны по плану должны состояться в феврале-марте следующего года, но пока никакой информации по датам и аренам проведения боев нет. Ожидается, что руководство Comosa AG все же сможет решить возникшие проблемы.

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