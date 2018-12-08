Абель Санчес раскрыл детали возвращения Головкина и высказался о третьем бое с «Канело»

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Свой последний бой 36-летний Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО). Боксеры ровно год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш также продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением большинства судей.

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Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

В то же время в команде GGG дали понять, что поединок с «Канело» стал последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. Кроме того, этот бой стал для Головкина последним по контракту с телеканалом HBO, который решил уйти из бокса.

В настоящее время у Головкина есть три предложения по сотрудничеству. На казахстанца претендуют телеканал ESPN, проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.