Абель Санчес раскрыл детали возвращения Головкина и высказался о третьем бое с «Канело»
Абель Санчес, являющийся тренером
Абель Санчес, являющийся тренером
Свой последний бой 36-летний Головкин провел 15 сентября в
Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.
В то же время в команде GGG дали понять, что поединок с «Канело» стал последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. Кроме того, этот бой стал для Головкина последним по контракту с телеканалом HBO, который решил уйти из бокса.
В настоящее время у Головкина есть три предложения по сотрудничеству. На казахстанца претендуют телеканал ESPN, проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.
«Как мы уже говорили, Геннадий примет решение после Рождества и Нового Года. Он обсудит все со своим юристом и своей семьей. Не думаю, что потенциальный третий бой с “Канело”