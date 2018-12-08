Ломаченко сделал заявление о большом бое в весе Хусаинова
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) заявил о желании подраться с обладателем поясов WBC и IBF Майки Гарсией (39−0, 30 КО), сообщает Sports.kz.
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) заявил о желании подраться с обладателем поясов WBC и IBF Майки Гарсией (39−0, 30 КО), сообщает Sports.kz.
— Мои планы на 2019 год? Хочу провести бой с Майки Гарсией. Думаю, что такой поединок состоится. Но мне трудно сказать, что будет после, — сказал Ломаченко.
Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет завтра утром против чемпиона WBO Хосе Педрасы (25−0, 12 КО).
Напомним, в легком весе также выступает казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (9−0, 6 КО), который недавно прекратил сотрудничество с канадским промоушном Eye Of The Tiger Management.
Что касается Майки Гарсии, то следующий поединок он проведет не в легком, а в полусреднем весе — 16 марта против чемпиона IBF Эррола Спенса (24−0, 21 КО).