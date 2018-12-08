«Это не то». Промоутер Головкина сделал заявление о третьем бое с «Канело»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

— Это будет великолепно для фанатов, но это не то, что обязано случиться. Но GGG хочет сделать это. Посмотрим, что выйдет. Сейчас он ищет лучшую из возможных сделок, — заявил Леффлер.

Читайте также Абель Санчес раскрыл детали возвращения Головкина и высказался о третьем бое с «Канело»

Напомним, первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился скандальной ничьей.

Второй поединок прошел спустя год там же: его итог также вызвал массу споров — победа «Канело» решением большинства голосов судей.