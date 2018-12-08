«Это не то». Промоутер Головкина сделал заявление о третьем бое с «Канело»
Промоутер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер высказался в интервью Behind The Gloves о возможной трилогии с Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Промоутер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер высказался в интервью Behind The Gloves о возможной трилогии с Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Это будет великолепно для фанатов, но это не то, что обязано случиться. Но GGG хочет сделать это. Посмотрим, что выйдет. Сейчас он ищет лучшую из возможных сделок, — заявил Леффлер.
Напомним, первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в
Второй поединок прошел спустя год там же: его итог также вызвал массу споров — победа «Канело» решением большинства голосов судей.
Что касается третьего боя, то в недавнем интервью Альварес также высказался в пользу того, чтобы он состоялся.