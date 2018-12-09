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13:35 (мск), источник: Sport24

Лучший боксер планеты впервые объединил чемпионские пояса. Украина жжет в 2018-м

Усик, Ломаченко и Гвоздик — звездная тройка уходящего года.

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Источник: AP 2018

Ровно год назад на арене «Мэдисон Сквер Гарден» Василий Ломаченко в четвертый раз успешно защитил пояс WBO во второй полулегкой весовой категории, победив кубинца Гильермо Ригондо.

Сегодня украинский боксер вернулся на легендарную нью-йоркскую арену. За 365 дней изменилось всего пару вещей.

Во-первых, Ломаченко боксирует в легком весе.

Во-вторых, Василий впервые за карьеру получает шанс объединить чемпионские пояса.

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Ломаченко дебютировал в категории до 61,2 кг весной. Тогда он победил опытного Хорхе Линареса, побывал в нокдауне и завоевал пояс WBA.

Кажется, что в новом весе Ломаченко будет проще добиться статуса абсолютного чемпиона. Если в 59 кг с Василием не хотели (или не могли) драться обладатели других поясов, то в легком дивизионе все куда прозрачнее и доступнее для украинца.

Интересы Хосе Педраса (пояс WBO) представляет та же промоутерская компания, что и представляет интересы Ломаченко (Top Rank Боба Арума — прим. Sport24), а Майки Гарсия (пояса IBF и WBC), вроде бы, и сам хочет встретиться с Василием, несмотря на скорую авантюру в полусреднем весе (16 марта 2019-го, бой против чемпиона Эррола Спенса).

Именно с Педрасой Ломаченко закончил драться несколько часов назад.

Кто такой Педраса?

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В плане любительского бэкграунда пуэрториканец значительно уступает Ломаченко. На две золотые медали Олимпиад и две золотые медали чемпионатов мира Педраса может ответить лишь серебром ЧМ и бронзой Кубка мира-2008.

Профессиональная карьера Педрасы началась в феврале 2011-го со второго полулегкого веса. В июне 2015-го Хосе встретился с россиянином Андреем Климовым, победил и стал чемпионом по версии IBF.

Через полтора года и две успешные защиты Педраса встретился с учеником Флойда Мейвезера Джервонтом Дэвисом. Досрочное поражение в седьмом раунде лишило пуэрториканца титула и мотивировало подняться в весе.

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2 марта он подписал контракт с Top Rank, а с 17 марта начал проделывать путь к поясу в новой категории. 25 августа Педраса победил Раймундо Бельрана, забрал пояс WBO и стал интересен Ломаченко.

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Что у него получилось в бою против Ломаченко?

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Не проиграть досрочно.

Букмекеры не оставляли ни одного шанса Педрасе, предлагая взять победу пуэрториканца за коэффициент от 12 и выше.

На ринге и судейских записках Ломаченко полностью оправдал ожидания. В 11-м раунде Педраса дважды оказывался в нокдауне, но оба раза сумел прийти в себя и найти силы достоять до конца.

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Итог: разгромная победа Ломаченко (119−107, 117−109, 117−109) и успешное объединение чемпионских поясов.

Таким образом, Василий стал третьим украинским боксером в 2018-м, у которого крайне успешно прошел этот год.

Напомним:

Александр Усик выиграл три боя и собрал все пояса в первом тяжелом весе.

Александр Гвоздик 9 дней назад стал чемпионом WBC.

Василий Ломаченко впервые в карьере объединил пояса.

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