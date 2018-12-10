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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

НВО попрощался с боксом: бои Головкина и Жирова вошли в число лучших в истории телеканала

Завершилась 45-летняя эпоха.

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Источник: AP 2018

В минувший уйк-энд на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) прошел вечер профессионального бокса, который завершил 45-летнюю историю трансляций профессионального бокса телеканалом HBO.

Ранее американский телеканал официально объявил, что с 2019 года он не будет больше транслировать профессиональные боксерские. Исследования показали, что бокс больше не является определяющим фактором для подписки на HBO.

В последние несколько лет HBO постепенно сокращал годовой бюджет на бокс. От этого заметно пострадало качество, за что канал все чаще подвергался критике. Кроме того, конкуренты НВО — телеканалы Showtime, ESPN и Fox — значительно расширили свое присутствие на рынке боксерских трансляций, а также появился новый конкурент — стриминговый сервис DAZN.

Первый показ профессионального бокса на HBO состоялась в январе 1973 года. Это был первый поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Джо Фрейзером и претендентом Джорджем Форманом. Последним эфиром стал вечер бокса в Карсоне, главными участниками которого стали Сесилия Брекхус, Александра Магдзяк Лопес, Хуан Франсиско Эстрада, Виктор Мендес, Кларисса Шилдс и Фемке Херманс.

По этому случаю эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль вспомнил 45 лучших боев, показанных в эфире телеканала. В его список вошли поединки с участием казахстанских боксеров Геннадия Головкина и Василия Жирова.

«16. Геннадий Головкин — Сауль Альварес, 16 сентября 2017 года; Геннадий Головкин — Сауль Альварес, 15 сентября 2018 года, оба — в Лас-Вегасе: два потрясающих боя, в которых было много экшна и спорных решений, поскольку Головкин сохранил чемпионский титул в среднем весе в первом бою, а в реванше «Канело» выиграл с минимальным преимуществом.

22. Джеймс Тони — Василий Жиров, 26 апреля 2003 года, Машантакет, Коннектикут: возможно, величайший поединок крузервейта за все время. Тренер Фредди Роуч говорил Тони, что ему нужен нокдаун в 12 раунде, и он его выполнил, завершив драматичный слагфест, в котором он выиграл титул, хотя оказалось, что в нокдауне он и не нуждался, — написал автор.

Добавим, что Головкин и HBO начали сотрудничество в 2012 году, и телеканал 15 раз транслировал бои казахстанца. Сентябрьский матч-реванш стал последним по контракту и для GGG, и для Альвареса. Недавно мексиканец подписал контракт с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. При этом стриминговый сервис сделал предложение и Головкину, на которого также претендуют еще две платформы.

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