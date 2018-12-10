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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам объявил дату возвращения на ринг после годичного простоя

Последний бой он провел в сентября 2017 года.

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Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, когда стоит ждать его возвращения на профессиональный ринг.

Ислам не выходил на ринг с 9 сентября прошлого года, когда в Астане в девятом раунде поединка за титулы региональные пояса WBO NABO и WBA-NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец получил травму ноги и отменил бой.

«Я только недавно вылечил свою травму. Начал проводить тренировки. В марте планирую свое возвращение на профессиональный ринг.

В данный момент я занят организаторской работой. После завершения турнира среди болельщиков «Астана Арланс», который пройдет с 13 по 16 декабря, мы организуем большой вечер бокса вместе с Бахтияром Артаевым. Наша цель — развитие отечественного профи-бокса, — отметил Ислам.

Ранее на сайте BoxRec казахстанский боксер получил статус «неактивен», а также был исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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