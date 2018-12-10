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15:15 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина назвал сроки окончания его карьеры

Наставник казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес предположил, сколько еще его подопечный будет выходить на ринг, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— Посмотрим, останется ли он в 160 фунтах или перейдет в 168. Ему еще осталось два-три года, они должны быть очень продуктивными… Во всяком случае, я бы так хотел. Главное, чтобы у него была мотивация и дальше выкладываться в зале, — сказал Санчес.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре — он проиграл в рематче мексиканцу Саулю Альваресу (50−1−2, 34 КО) решением большинства голосов судей. Это было первое поражение в профессиональной карьере GGG. Теперь он вернется на ринг весной следующего года.

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