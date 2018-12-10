Тренер Головкина назвал сроки окончания его карьеры

— Посмотрим, останется ли он в 160 фунтах или перейдет в 168. Ему еще осталось два-три года, они должны быть очень продуктивными… Во всяком случае, я бы так хотел. Главное, чтобы у него была мотивация и дальше выкладываться в зале, — сказал Санчес.