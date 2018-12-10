«Ходит по магазинам». Озвучены планы Головкина до следующего года

HBO больше не будет проводить боксёрские трансляции, так что, никакого шанса для Головкина переподписать с ними контракт, даже если бы он хотел, нет. Головкин примет решение, касательно ТВ-партнера в начале следующего года, во второй неделе января. До этого момента, GGG будет говорить со своими советниками во время каникул, чтобы они помогли ему принять информированное решение, относительно того, с каким ТВ-партнером подписать контракт. Где бы ни оказался 36-летний Головкин, он, скорее всего, останется там на всю свою оставшуюся боксёрскую карьеру", — написал журналист.