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18:12 (мск), источник: Sports.kz

«Ходит по магазинам». Озвучены планы Головкина до следующего года

Журналист зарубежного портала BoxingNews24.com Шон Джонс поделился мыслями о карьере казахстанца Геннадия Головкина и его планах относительно подписания контракта с телевещательным партнером, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

«GGG ходит по магазинам в поисках телевещательной платформы для своих боёв после истечения своего предыдущего контракта с HBO Boxing.

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HBO больше не будет проводить боксёрские трансляции, так что, никакого шанса для Головкина переподписать с ними контракт, даже если бы он хотел, нет. Головкин примет решение, касательно ТВ-партнера в начале следующего года, во второй неделе января. До этого момента, GGG будет говорить со своими советниками во время каникул, чтобы они помогли ему принять информированное решение, относительно того, с каким ТВ-партнером подписать контракт. Где бы ни оказался 36-летний Головкин, он, скорее всего, останется там на всю свою оставшуюся боксёрскую карьеру", — написал журналист.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин в данный момент является свободными агентом. На подписание контракта с ним претендуют стриминговые площадки DAZN, ESPN и Premier Boxing Champions.

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