Андре Уорд оценил выступление Василия Ломаченко в бою за два титула

«Думаю, Ломаченко показал свое лучшее выступление, но он не был таким же резким, как всегда. Но он показал все лучшее, что мог, отличную форму. Я тоже имел проблемы с плечом. Я был вне ринга пять-шесть месяцев, когда вернулся, то понял, что не могу нормально выбрасывать удар. У Ломаченко было что-то похожее до 11-го раунда. На протяжении 12 месяцев после операции на плече ты себя чувствуешь не совсем комфортно, пока не начнешь привыкать нормально выбрасывать удар. Но в 11-м раунде Ломаченко показал нам, кем он является», — сказал Уорд в интервью BoxingScene.