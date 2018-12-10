Андре Уорд оценил выступление Василия Ломаченко в бою за два титула
Бывший чемпион мира в двух весах американец Андре Уорд прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой, сообщает Sports.ru.
Бывший чемпион мира в двух весах американец Андре Уорд прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой, сообщает Sports.ru.
Поединок стал главным событием вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в
По словам Уорда, на выступлении Ломаченко сказалась операция
«Думаю, Ломаченко показал свое лучшее выступление, но он не был таким же резким, как всегда. Но он показал все лучшее, что мог, отличную форму. Я тоже имел проблемы с плечом. Я был вне ринга
Ранее Ломаченко прокомментировал исход боя против Педрасы, назвав соперника настоящим воином, и рассказал о своих планах.