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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

Андре Уорд оценил выступление Василия Ломаченко в бою за два титула

Бывший чемпион мира в двух весах американец Андре Уорд прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой, сообщает Sports.ru.

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Источник: AP 2018

Поединок стал главным событием вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился 12 раундов, по итогам которых Ломаченко выиграл единогласным решением судей. Это позволило украинцу защитить титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в легком весе и отобрать у Педрасы титул WBO.

По словам Уорда, на выступлении Ломаченко сказалась операция из-за травмы плеча, которую он перенес в этом году.

«Думаю, Ломаченко показал свое лучшее выступление, но он не был таким же резким, как всегда. Но он показал все лучшее, что мог, отличную форму. Я тоже имел проблемы с плечом. Я был вне ринга пять-шесть месяцев, когда вернулся, то понял, что не могу нормально выбрасывать удар. У Ломаченко было что-то похожее до 11-го раунда. На протяжении 12 месяцев после операции на плече ты себя чувствуешь не совсем комфортно, пока не начнешь привыкать нормально выбрасывать удар. Но в 11-м раунде Ломаченко показал нам, кем он является», — сказал Уорд в интервью BoxingScene.

Ранее Ломаченко прокомментировал исход боя против Педрасы, назвав соперника настоящим воином, и рассказал о своих планах.

Андре Уорд оценил выступление Василия Ломаченко в бою за два титула
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