Знаменитый комментатор расплакался во время прощания телеканала HBO c боксом

Заключительное шоу состоялось в Карсоне (штат Калифорния, США), а в его главном событии абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (35−0, 9 КО) единогласным решением судей победила полячку Александру Лопес (18−5−3, 1 КО) и защитила все пять титулов.

Прощаясь со зрителями и подводя итоги истории HBO в боксе, Лэмпли говорил с заметной дрожью в голосе.

Не менее эмоциональным получилось последнее интервью Лэмпли в качестве действующего комментатора HBO. Беседу с журналистами он заканчивал со слезами на глазах.

69-летний Лэмпли работал на HBO c 1988 года. Он останется на телеканале, но уже не в качестве комментатора бокса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MN50tXkYGsk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в конце сентября HBO официально объявил, что с 2019 года не будет больше транслировать профессиональный бокс. Исследования показали, что бокс сейчас не является определяющим фактором для подписки на телеканал, который в последние годы заметно сокращал бюджет на бои.

Первым боем, показанным на HBO, стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Джо Фрейзером и претендентом Джорджем Форманом в январе 1973 года. В список 45 лучших боев в истории HBO вошли два бывших чемпионов мира из Казахстана — оба поединка Геннадия Головкина против мексиканцем Сауля «Канело» Альвареса и встреча Василия Жирова с американцем Джеймсом Тони.