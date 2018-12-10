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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Знаменитый комментатор расплакался во время прощания телеканала HBO c боксом

Известный американский комментатор и ведущий Джим Лэмпли эмоционально провел последний вечер бокса в истории телеканала HBO, передает корреспондент Vesti.kz.

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Заключительное шоу состоялось в Карсоне (штат Калифорния, США), а в его главном событии абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (35−0, 9 КО) единогласным решением судей победила полячку Александру Лопес (18−5−3, 1 КО) и защитила все пять титулов.

Прощаясь со зрителями и подводя итоги истории HBO в боксе, Лэмпли говорил с заметной дрожью в голосе.

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Не менее эмоциональным получилось последнее интервью Лэмпли в качестве действующего комментатора HBO. Беседу с журналистами он заканчивал со слезами на глазах.

69-летний Лэмпли работал на HBO c 1988 года. Он останется на телеканале, но уже не в качестве комментатора бокса.

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Напомним, в конце сентября HBO официально объявил, что с 2019 года не будет больше транслировать профессиональный бокс. Исследования показали, что бокс сейчас не является определяющим фактором для подписки на телеканал, который в последние годы заметно сокращал бюджет на бои.

Первым боем, показанным на HBO, стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Джо Фрейзером и претендентом Джорджем Форманом в январе 1973 года. В список 45 лучших боев в истории HBO вошли два бывших чемпионов мира из Казахстана — оба поединка Геннадия Головкина против мексиканцем Сауля «Канело» Альвареса и встреча Василия Жирова с американцем Джеймсом Тони.

Добавим, что Головкин и HBO начали сотрудничество в 2012 году, и телеканал 15 раз транслировал бои казахстанца. Сентябрьский матч-реванш стал последним по контракту и для GGG, и для Альвареса. Недавно мексиканец подписал контракт с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. При этом стриминговый сервис сделал предложение и Головкину, на которого также претендуют еще две платформы.

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