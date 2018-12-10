Названа дата завершения карьеры «Канело» после боя с Головкиным

«DAZN подписал Сауля Альвареса не так давно, в контракте, предполагающем 5 лет, 11 боёв и 365 миллионов долларов. Когда “Канело” окончит свой 5-летний контракт, он уже будет близок к завершению пика своей карьеры. “Канело” будет 33 года, когда его прибыльный контракт истечет, и он явно дал понять, что он собирается уйти ко времени, когда ему будет 35 лет. “Канело” не хочет задержаться в боксе и драться до 40 лет, как поступают некоторые другие бойцы», — написал журналист.