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21:30 (мск), источник: Sports.kz

Названа дата завершения карьеры «Канело» после боя с Головкиным

Журналист западного портала BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал планы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса на завершение карьеры в будущем, сообщает Sports.kz.

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«DAZN подписал Сауля Альвареса не так давно, в контракте, предполагающем 5 лет, 11 боёв и 365 миллионов долларов. Когда “Канело” окончит свой 5-летний контракт, он уже будет близок к завершению пика своей карьеры. “Канело” будет 33 года, когда его прибыльный контракт истечет, и он явно дал понять, что он собирается уйти ко времени, когда ему будет 35 лет. “Канело” не хочет задержаться в боксе и драться до 40 лет, как поступают некоторые другие бойцы», — написал журналист.

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