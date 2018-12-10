«Повысить квалификацию». Названо условие нескольких боёв Головкина с «Канело»

Он может заработать много денег, будучи в DAZN, не только с контракта, но с потенциального боя с «Канело» в третий, четвертый или даже пятый раз. До тех пор, пока «Канело» — GGG интересный бой, ничто не останавливает двух бойцов от того, чтобы встретиться друг с другом больше, чем три раза. Хотя, судьям нужно повысить квалификацию для их боев, чтобы фанаты бокса имели веру в систему. Фаны не хотят смотреть «Канело» — GGG, если они не верят судейству", — написал журналист.