«Повысить квалификацию». Названо условие нескольких боёв Головкина с «Канело»

«Фанаты хотят увидеть, какое предложение получит Головкин на подписание контракта с DAZN.
Он может заработать много денег, будучи в DAZN, не только с контракта, но с потенциального боя с «Канело» в третий, четвертый или даже пятый раз. До тех пор, пока «Канело» — GGG интересный бой, ничто не останавливает двух бойцов от того, чтобы встретиться друг с другом больше, чем три раза. Хотя, судьям нужно повысить квалификацию для их боев, чтобы фанаты бокса имели веру в систему. Фаны не хотят смотреть «Канело» — GGG, если они не верят судейству", — написал журналист.
Напомним, в последний раз Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес встречались в сентябре, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тогда «Канело» одержал победу решением судей.