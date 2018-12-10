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22:02 (мск), источник: Sports.kz

«Повысить квалификацию». Названо условие нескольких боёв Головкина с «Канело»

Журналист зарубежного портала BoxingNews24.com Шон Джонс поделился мыслями и назвал условие для нескольких будущих поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

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«Фанаты хотят увидеть, какое предложение получит Головкин на подписание контракта с DAZN.

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Он может заработать много денег, будучи в DAZN, не только с контракта, но с потенциального боя с «Канело» в третий, четвертый или даже пятый раз. До тех пор, пока «Канело» — GGG интересный бой, ничто не останавливает двух бойцов от того, чтобы встретиться друг с другом больше, чем три раза. Хотя, судьям нужно повысить квалификацию для их боев, чтобы фанаты бокса имели веру в систему. Фаны не хотят смотреть «Канело» — GGG, если они не верят судейству", — написал журналист.

Напомним, в последний раз Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес встречались в сентябре, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тогда «Канело» одержал победу решением судей.

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