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00:07 (мск), источник: Sports.kz

«Открыл мне глаза». Гассиев сделал заявление о реванше с Усиком в весе Шуменова

Российский боксер Мурат Гассиев (26−1, 19 КО) рассказал в интервью Youtube-каналу Владислава Усачева о проигранном бое украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО) и возможном реванше с ним, сообщает Sports.kz.

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— Конечно, вспоминать тот бой неприятно, но что было, то было, как говорится. Что у меня не получилось в том поединке? Да, наверное, всё не получилось. Он действительно оказался лучшим в нашем весе и на многое открыл мне глаза. Значит, нужно тренироваться, готовиться еще на тысячу процентов сильнее и серьезнее.

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— Умар Кремлев говорит, что горит желанием организовать ваш реванш с Усиком — чем быстрее, тем лучше, по его мнению. Как вы считаете, вам хватает той информации, которую вы почерпнули из боя — что нужно исправить в своей работе, технике, или нужно еще время?

— Конечно, нужны еще бои. Мне надо восстановиться после травмы, провести несколько промежуточных боев. Я не могу сразу снова выходить на такой поединок. Если я буду готов, то с радостью проведу реванш — если будет такая возможность. Я постараюсь всё сделать для победы.

Напомним, бой Гассиев — Усик прошел в июле в Москве (Россия) в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Также в этом дивизионе выступает казахстанский боксер Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО), который является «регулярным» чемпионом WBA.

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