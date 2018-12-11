«Я не тупой». Следующий соперник «Канело» после Головкина удивил заявлением

Источник: AP 2018

— Я по-прежнему уверен, что могу его победить, именно поэтому я и принял этот бой.

Я был рядом с ним и знаю, что могу сделать это. Это большой поединок и большая возможность для меня. Конечно, он — фаворит: я не тупой. Но я крупнее и буду заставлять его отступать, — заявил Филдинг.