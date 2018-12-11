«Я не тупой». Следующий соперник «Канело» после Головкина удивил заявлением
Британский боксер Рокки Филдинг (27−1, 15 КО) поделился ожиданиями от своего предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Британский боксер Рокки Филдинг (27−1, 15 КО) поделился ожиданиями от своего предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я
Я был рядом с ним и знаю, что могу сделать это. Это большой поединок и большая возможность для меня. Конечно, он — фаворит: я не тупой. Но я крупнее и буду заставлять его отступать, — заявил Филдинг.
Бой Альварес — Филдинг состоится утром 16 декабря в