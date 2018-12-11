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00:21 (мск), источник: Sports.kz

«Я не тупой». Следующий соперник «Канело» после Головкина удивил заявлением

Британский боксер Рокки Филдинг (27−1, 15 КО) поделился ожиданиями от своего предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

— Я по-прежнему уверен, что могу его победить, именно поэтому я и принял этот бой.

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Я был рядом с ним и знаю, что могу сделать это. Это большой поединок и большая возможность для меня. Конечно, он — фаворит: я не тупой. Но я крупнее и буду заставлять его отступать, — заявил Филдинг.

Бой Альварес — Филдинг состоится утром 16 декабря в Нью-Йорке (США). В своем последнем бою «Канело» победил казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и завоевал титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC. Впрочем, в бою с Филдингом он ими не рискует: на кону будет стоять только пояс «регулярного» чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA, который принадлежит британцу.

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