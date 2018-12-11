Головкин и Альварес уже договорились о дате и месте третьего боя?

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Так, в календаре грядущих мероприятий на дату 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) указан некий «вечер профессионального бокса». В качестве организаторов события значатся промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, а в качестве транслятора указан стриминговый сервис DAZN.

Неизвестно, какой бой станет главным событием этого вечера бокса. Но что любопытно, выше упомянутые промоутеркие компании представляют интересы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Последние дважды встречались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

Возможно, промоутеры боксеров предварительно забронировали площадку для проведения их третьего боя. При этом NSAC отмечает, что данные календаря не являются окончательными и могут претерпеть изменения.

Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.