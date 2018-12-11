Головкин и Альварес уже договорились о дате и месте третьего боя?
На официальном сайте Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) появилась довольно интересная информация относительно событий в 2019 году.
На официальном сайте Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) появилась довольно интересная информация относительно событий в 2019 году.
Так, в календаре грядущих мероприятий на дату 4 мая 2019 года на
Неизвестно, какой бой станет главным событием этого вечера бокса. Но что любопытно, выше упомянутые промоутеркие компании представляют интересы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Последние дважды встречались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.
Возможно, промоутеры боксеров предварительно забронировали площадку для проведения их третьего боя. При этом NSAC отмечает, что данные календаря не являются окончательными и могут претерпеть изменения.
Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.
При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в
Для Альвареса этот бой станет первым по контракту с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Недавно предложение по сотрудничеству от стримингового сервиса получил и Головкин, но на казахстацна также претендуют еще две платформы.