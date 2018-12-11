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09:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Пожертвовать деньгами ради мести». Озвучены приоритеты Головкина при выборе телепартнера

Мексиканское издание Luces del Siglo сообщило некоторые подробности переговоров экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с потенциальными телепартнерами.

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Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO объявил об уходе из бокса со следующего года. Казахстанец выступал здесь с 2012 года. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.

Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.

«Головкин хочет третьего боя с «Канело», потому что недоволен исходом сентябрьского реванша, и, чтобы получить такую возможность, GGG должен будет подписать контракт с DAZN, с которой Альварес заключил соглашение на 365 миллионов за 11 поединков на ближайшие пять лет.

Источник Grupo Reforma информирует, что Геннадий заинтересован в сделке с DAZN, так как она обеспечит ему третий бой с «Канело», однако в финансовом плане предложение Эла Хэймона и Showtime является намного более привлекательным.

Геннадий хочет сразиться с «Канело», потому что потерпел от него поражение, и по этой причине он готов пожертвовать деньгами ради встречи с мексиканцем, — пишет издание.

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