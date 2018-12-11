«Пожертвовать деньгами ради мести». Озвучены приоритеты Головкина при выборе телепартнера
Мексиканское издание Luces del Siglo сообщило некоторые подробности переговоров
Мексиканское издание Luces del Siglo сообщило некоторые подробности переговоров
Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO объявил об уходе из бокса со следующего года. Казахстанец выступал здесь с 2012 года. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал
Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.
Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.
«Головкин хочет третьего боя с «Канело», потому что недоволен исходом сентябрьского реванша, и, чтобы получить такую возможность, GGG должен будет подписать контракт с DAZN, с которой Альварес заключил соглашение на 365 миллионов за 11 поединков на ближайшие пять лет.
Источник Grupo Reforma информирует, что Геннадий заинтересован в сделке с DAZN, так как она обеспечит ему третий бой с «Канело», однако в финансовом плане предложение Эла Хэймона и Showtime является намного более привлекательным.
Геннадий хочет сразиться с «Канело», потому что потерпел от него поражение, и по этой причине он готов пожертвовать деньгами ради встречи с мексиканцем, — пишет издание.