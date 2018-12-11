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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.

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Источник: AP 2018

— Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, — говорится в сообщении Хрюнова в Инстаграме.

Напомним, ранее Ломаченко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO победил пуэрториканца Хосе Педрасу.

32-летний Роман Андреев провел 22 боя на профессиональном ринге и во всех победил, 16 раз он одержал победу нокаутом.

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