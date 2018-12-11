Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.
— Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, — говорится в сообщении Хрюнова в Инстаграме.
Напомним, ранее Ломаченко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO победил пуэрториканца Хосе Педрасу.
32-летний Роман Андреев провел 22 боя на профессиональном ринге и во всех победил, 16 раз он одержал победу нокаутом.