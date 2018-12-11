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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер проведет бой в России за пояс от WBC

Казахстанский боксер Нурсултан Жанабаев (5−0, 4 КО) проведет бой за региональный титул от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал его тренер Сагатбек Мусаханов.

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26-летний Жанабаев примет участие в вечере профессионального бокса, который состоится 23 декабря в России. Соперник казахстанца еще не назван.

«23 декабря в Москве Нурсултан Жанабаев боксирует за пояс WBC Asia. Снова у меня начинается большая работа», — поделился Мусаханов.

Ранее специалист рассказал о перспективах Жанабаева, который начинал карьеру как представитель первого среднего веса, но продолжит ее в полусреднем весе, где уже одержал первую победу.

Добавим, что другой подопечный Мусаханова. 21-летний Искандер Харсан (5−0, 4 КО), выиграл «молодежный» титул чемпиона WBC Intercontinental во втором легчайшем весе.

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