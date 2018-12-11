Казахстанский боксер проведет бой в России за пояс от WBC

26-летний Жанабаев примет участие в вечере профессионального бокса, который состоится 23 декабря в России. Соперник казахстанца еще не назван.

«23 декабря в Москве Нурсултан Жанабаев боксирует за пояс WBC Asia. Снова у меня начинается большая работа», — поделился Мусаханов.

Ранее специалист рассказал о перспективах Жанабаева, который начинал карьеру как представитель первого среднего веса, но продолжит ее в полусреднем весе, где уже одержал первую победу.