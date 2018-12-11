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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Усик готов провести бой с Уордом

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик не против провести поединок с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.

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Источник: РИА "Новости"

Усик ответил «Да» на вопрос журналиста Fighthype о том, готов ли он к бою против Уорда.
Сам Андре заявил, что не собирается боксировать с Усиком, так как завершил карьеру.

«Бой с Усиком? Я на пенсии. Что будет, если вернусь? Послушайте, я не знаю об Усике слишком много. Я начал слышать о нём 6 или 7 месяцев назад и не видел его выступлений до поединка с Тони Беллью. Вокруг него очень много ажиотажа, но, кажется, он хороший боец», — сказал Уорд.

Ранее промоутер Усика не исключил возможность боя своего клиента с Уордом. Менеджер Андре также заявил, что вариант возвращения американца в бокс ради матча с Александром существует.

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