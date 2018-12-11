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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Выбью зубы любому, кто согласен с победой “Канело”». Как Головкин вдохновил чемпионку Аргентины по боксу

17-летняя победительница молодежного чемпионата Аргентины по боксу София Роблес оказалась фанаткой казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz она рассказала о том, что именно GGG вдохновил ее начать боксерскую карьеру.

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«Сейчас мне 17 лет. Я недавно окончила среднюю школу и получила диплом выпускника. Раньше я занималась аэробной гимнастикой, но меня доставали одноклассники. Это было в прошлом году. Примерно в этот период состоялся бой Головкина с “Канело”. Вся моя семья болела за казахстанского боксера, и я впервые посмотрела боксерский поединок. Мне очень понравился Головкин. Он был очень сильным. Благодаря GGG. я полюбила бокс и решила немного позаниматься. К тому же, я должна была уметь постоять за себя. Я уже год тренируюсь в зале Racing и одержала победы в трех региональных турнирах и национальном чемпионате Аргентины в весовой категории 54 килограмм. Я использую фамилию кумира в качестве своего никнейма. Теперь все меня знают как София Головкина. GGG — самый лучший в мире боксер. Мне нравится его характер и сила. Он всегда доминирует на ринге, он хозяин ринга. Я стараюсь действовать в его стиле. Я считаю, что оба боя с “Канело” завершились несправедливо и готова выбить зубы любому, кто с этим не согласен. В нашей стране очень любят Головкина. Много моих знакомых являются его поклонниками. У нас даже есть небольшие фан-клубы. Я думаю, даже нехорошая ситуация в боях с “Канело” не сломает его. Он поднимется и будет громить всех соперников. Я мечтаю увидеть своего чемпиона, надеюсь, что это исполнится. Я буду олимпийским чемпионом. Это очень сложно выполнить, но я не ищу легких путей. Моя семья поддерживает меня во всем. Я знаю, что у Головкина была сложная карьера. И этот путь меня вдохновляет», — отметила Роблес.

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Напомним, что Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) дважды встречались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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