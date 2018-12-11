Соперником казахстанца в бою за пояс от WBC станет филиппинец с 25 победами

Соперник Жанабаева провел 48 поединков и в 25 встречах одержал победы (11 — досрочно). В еще 22 боях он проиграл, а одно противостояние завершилось вничью.

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34-летний Тинампай не раз боксировал за национальные и региональные титулы: в апреле 2008 года Арнел проиграл по очкам казахстанцу Виталию Демьяненко (22−0, 12 КО) в бою за пояса PABA и WBC Asian Boxing Council в полусреднем весе.

Поединок между Жанабаевым и Тинампаем пройдет в Москве 23 декабря. На кону будет стоять еще один региональный пояс — WBC Asia.