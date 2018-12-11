Соперником казахстанца в бою за пояс от WBC станет филиппинец с 25 победами
Соперником казахстанского
Соперником казахстанского
Соперник Жанабаева провел 48 поединков и в 25 встречах одержал победы (11 — досрочно). В еще 22 боях он проиграл, а одно противостояние завершилось вничью.
34-летний Тинампай не раз боксировал за национальные и региональные титулы: в апреле 2008 года Арнел проиграл по очкам казахстанцу Виталию Демьяненко (22−0, 12 КО) в бою за пояса PABA и WBC Asian Boxing Council в полусреднем весе.
Поединок между Жанабаевым и Тинампаем пройдет в Москве 23 декабря. На кону будет стоять еще один региональный пояс — WBC Asia.
Ранее казахстанский тренер Сагатбек Мусаханов рассказал о перспективах Жанабаева, который начинал карьеру как представитель первого среднего веса, но продолжит ее в полусреднем весе, где уже одержал первую победу.