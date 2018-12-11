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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

Соперником казахстанца в бою за пояс от WBC станет филиппинец с 25 победами

Соперником казахстанского боксера-профессионала Нурсултана Жанабаева (5−0, 4 КО) в бою за региональный титул от Всемирного боксерского совета (WBC) станет 34-летний филиппинец Арнел Тинампай (25−22−1, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперник Жанабаева провел 48 поединков и в 25 встречах одержал победы (11 — досрочно). В еще 22 боях он проиграл, а одно противостояние завершилось вничью.

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34-летний Тинампай не раз боксировал за национальные и региональные титулы: в апреле 2008 года Арнел проиграл по очкам казахстанцу Виталию Демьяненко (22−0, 12 КО) в бою за пояса PABA и WBC Asian Boxing Council в полусреднем весе.

Поединок между Жанабаевым и Тинампаем пройдет в Москве 23 декабря. На кону будет стоять еще один региональный пояс — WBC Asia.

Ранее казахстанский тренер Сагатбек Мусаханов рассказал о перспективах Жанабаева, который начинал карьеру как представитель первого среднего веса, но продолжит ее в полусреднем весе, где уже одержал первую победу.

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