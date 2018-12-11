Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шальке-04
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Порту
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо1
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит0
Салават Юлаев1
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
12.12
Бостон Брюинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.12
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
12.12
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.12
Сент-Луис Блюз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.12
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.12
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
19:20 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина призвал бойкотировать бои «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес дал интервью западному Fight Hub TV, в котором поделился мыслями о ситуации сложившейся после двух поединков с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Просто произошло таким образом, что ситуация обернулась против нас. Вы только что видели парня, который подошёл ко мне и сказал, что нас “ограбили” в первых двух боях. Есть очень много людей, которые так думают. Теперь весь вопрос в том, будут ли эти люди достаточно громко говорить об этом, чтобы требовать третьего боя. Или говорить достаточно громко о том, чтобы не смотреть его бои, так, чтобы ему пришлось драться с Головкиным», — заявил Санчес.

Напомним, последний бой Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом прошёл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и закончился победой мексиканца решением большинства судей.

 Головкин и «Канело» назначили дату и место третьего боя?
«Открыл мне глаза». Гассиев сделал заявление о реванше с Усиком в весе Шуме
Чемпионат России по футболу взял паузу
«Это провокация»: чешский биатлонный чиновник обвинил Россию
Тренер Макгрегора пригрозил от него отказаться
Нурмагомедов: Решение по драке могут вынести и до 29 января
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап в Хохфильцене
Эдер и Фарфан выйдут в составе «Локомотива» на матч с «Шальке»
Гончаренко: Не проблема, что не тренировались на арене «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь