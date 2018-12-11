Тренер Головкина призвал бойкотировать бои «Канело»

«Просто произошло таким образом, что ситуация обернулась против нас. Вы только что видели парня, который подошёл ко мне и сказал, что нас “ограбили” в первых двух боях. Есть очень много людей, которые так думают. Теперь весь вопрос в том, будут ли эти люди достаточно громко говорить об этом, чтобы требовать третьего боя. Или говорить достаточно громко о том, чтобы не смотреть его бои, так, чтобы ему пришлось драться с Головкиным», — заявил Санчес.