«Третий бой состоится». Оскар Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии Головкин — «Канело»

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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Де Ла Хойя подтвердил, что GBP зарезервировала для «Канело» арену T-Mobile в Лас-Вегасе на 4 мая, но соперник пока неизвестен.

«Я не говорил об этом с Головкиным. Я даже не обсуждал это с его представителями. Я запланировал дату возвращения “Канело”, вот и все. Будет ли он снова боксировать с Геннадием? Да, но только тогда, когда мы этого захотим. Теперь мы тут всем командуем. Сауль побил его, так что повторный поединок состоится тогда, когда мы скажем», — сказал Де Ла Хойя.

Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.