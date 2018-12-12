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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Третий бой состоится». Оскар Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии Головкин — «Канело»

Противостояние между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) получит свое продолжение в виде трилогии. Об этом в интервью TMZ Sports заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела мексиканского боксера.

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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Де Ла Хойя подтвердил, что GBP зарезервировала для «Канело» арену T-Mobile в Лас-Вегасе на 4 мая, но соперник пока неизвестен.

«Я не говорил об этом с Головкиным. Я даже не обсуждал это с его представителями. Я запланировал дату возвращения “Канело”, вот и все. Будет ли он снова боксировать с Геннадием? Да, но только тогда, когда мы этого захотим. Теперь мы тут всем командуем. Сауль побил его, так что повторный поединок состоится тогда, когда мы скажем», — сказал Де Ла Хойя.

Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

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