Промоутеры Головкина и «Канело» объяснили появление даты и места третьего боя

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Накануне стало известно, что в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе значится некий вечер профессионального бокса, организаторами которого указаны промоутеры Головкина и «Канело». Последние дважды встречались на этой арене: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

«Просто мы отложили эту дату. Вот и все. Они (команда Головкина) просто предполагают. Мы отложили эту дату — 4 мая — для “Канело”, — сказал Гомес в беседе с ESPN. — У нас были неофициальные переговоры типа: “Да, мы открыты для этого”. Но это очень, очень бесполезные разговоры. Мы даже не садились за стол переговоров. Я не видел Тома Леффлера (промоутера GGG) лично, чтобы обсудить бой. Я просто сказал ему, что мы открыты, чтобы сделать это, и он сказал то же самое. Вот и все».

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Промоутер Головкина, отвечая на вопрос по поводу информации на сайте NSAC, был краток: «Это вопрос Golden Boy. Это они запросили дату».

Между тем, основатель GBP Оскар Де Ла Хойя заявил, что третий бой между Головкиным и Альварес состоится, но только тогда, когда этого захочет команда мексиканца. «Теперь мы тут всем командуем. Сауль побил его, так что повторный поединок состоится тогда, когда мы скажем», — добавил промоутер.

Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.