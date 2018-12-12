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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» спрогнозировал исход третьего боя с Головкиным и назвал отличие от первых двух

Третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) завершится досрочной победой одного из боксеров. Такое мнение во время передачи First Take на телеканале ESPN высказал промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело».

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Боксеры дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и оба раза поединки прошли всю дистанцию. Так, в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

«Думаю, разница будет в том, что кто-то окажется в нокауте. Теперь они (Головкин и Альварес) знают стили друг друга. В первом бою люди говорили, что победил Головкин, потому что он шел вперед и был агрессивным. Поэтому я говорил “Канело”, что он должен выйти на ринг и забыковать быка. Если третий поединок состоится, то он не дойдет до решения судей. Чтобы победить, кому-то придется нокаутировать соперника», — цитирует Де Ла Хойю Daily Mail.

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Ранее глава GBP заявил, что третий бой между Головкиным и Альваресом состоится, но только тогда, когда этого захочет команда мексиканца. «Теперь мы тут всем командуем. Сауль побил его, так что повторный поединок состоится тогда, когда мы скажем», — добавил промоутер.

Между тем, в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena появился некий вечер профессионального бокса, организаторами которого указаны промоутеры Головкина и «Канело». Последние прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Отметим, что GGG запрашивал прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг ожидается весной 2019 года.

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