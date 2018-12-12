Головкин решил уйти от Леффлера?

В то же время тренер GGG Абель Санчес не подтвердил эту информацию, а сам Леффлер пока не прокомментировал эти слухи.
Сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum. Другим претендентом на Головкина был Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. В конце прошлого года Леффлер запустил свою промоутерскую компанию.
Ранее стало известно, что в начале декабря в
Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал
Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.
Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.
Напомним, в этом году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год. У промоутера также появился первый казахстанский боксер — им стал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО), который дебютировал в профи с Matchroom Boxing.