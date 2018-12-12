Головкин решил уйти от Леффлера?

Источник: AP 2018

В то же время тренер GGG Абель Санчес не подтвердил эту информацию, а сам Леффлер пока не прокомментировал эти слухи.

Сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum. Другим претендентом на Головкина был Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. В конце прошлого года Леффлер запустил свою промоутерскую компанию.

Ранее стало известно, что в начале декабря в Лос-Анджелесе Головкин провел встречу с промоутером Эдди Хирном (Matchroom Boxing) и представителем стримингового сервиса DAZN Джоном Скиппером. По информации источника, на этой встрече, длившейся четыре часа, Головкину сделали «наилучшее предложение» на контракт со стриминговым сервисом и промоутером. Сообщалось, на этой встрече Леффлер не присутствовал.

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.

Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.