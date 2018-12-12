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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион WBO в весе Головкина уличил «Канело» в трусости и пообещал ему проблемы в ринге

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (26−0, 16 KO) уверен, что обладатель титулов WBC, WBA (Super) в этой же категории мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) умышленно избегал встречи с ним, когда они оба боксировали в 154 фунтах.

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По его мнению, Альварес продолжит делать то же самое в 160 фунтах, где теперь выступают оба боксера.

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«У меня вопрос к Альваресу. Зачем ты ждал, пока меня лишат титула из-за бездействия? Почему ты не дрался со мной, когда я владел поясом в 154 фунтах?, — цитирует Андраде BoxingScene.com. — “Канело” — крепкий и умный парень, он только что дважды дрался с Геннадием Головкиным, хотя мне казалось, что GGG выиграл второй поединок. Но если Сауль выйдет так сражаться со мной, поверьте, у него будут серьезные проблемы. Мой стиль и боксерские навыки намного лучше, чем у Траута и Лары. Наш бой может продолжаться четыре, семь или двенадцать раундов, но в любом случае, я собираюсь надрать ему задницу. Это будет жесткое прозрение, когда “Канело” окажется со мной на ринге и поймет: “Черт, а что я могу сделать с этим парнем?”. Сейчас мы планируем провести добровольную защиту, а затем посмотрим, кто станет обязательным претендентом. Сауль не может говорить о среднем дивизионе и не упоминать моего имени».

Напомним, Андраде в октябре завоевал вакантный титул WBO, победив единогласным решением намибийца Уолтера Каутондокву (17−1, 16 КО). Изначально американец должен был встретиться с Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), но британец попался на допинге и отказался от пояса.

Альварес в сентябре решением судей победил в матче-реванше казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), нанеся тому первое поражение в карьере и лишив того титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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