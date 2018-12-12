Чемпион WBO в весе Головкина уличил «Канело» в трусости и пообещал ему проблемы в ринге

«У меня вопрос к Альваресу. Зачем ты ждал, пока меня лишат титула из-за бездействия? Почему ты не дрался со мной, когда я владел поясом в 154 фунтах?, — цитирует Андраде BoxingScene.com. — “Канело” — крепкий и умный парень, он только что дважды дрался с Геннадием Головкиным, хотя мне казалось, что GGG выиграл второй поединок. Но если Сауль выйдет так сражаться со мной, поверьте, у него будут серьезные проблемы. Мой стиль и боксерские навыки намного лучше, чем у Траута и Лары. Наш бой может продолжаться четыре, семь или двенадцать раундов, но в любом случае, я собираюсь надрать ему задницу. Это будет жесткое прозрение, когда “Канело” окажется со мной на ринге и поймет: “Черт, а что я могу сделать с этим парнем?”. Сейчас мы планируем провести добровольную защиту, а затем посмотрим, кто станет обязательным претендентом. Сауль не может говорить о среднем дивизионе и не упоминать моего имени».