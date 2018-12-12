«Я дважды дрался с Головкиным». Альварес выбрал вес для реванша с Мейвезером

«Я уже не смогу спуститься ниже 160 фунтов. Если реванш с Флойдом состоится, то только в среднем весе. Я стал более совершенным бойцом. Я буду куда более конкурентным. Теперь у меня намного больше опыта. Я стал лучше, так что в реванше все было бы по-другому. В ту ночь меня победил опыт, поэтому бой получился скучным. Он ничего толком мне не сделал. Дело было в опыте, и я сильно заматерел с тех пор. Я уже не тот боец, с кем тогда боксировал Мейвезер. Сейчас все было бы совсем иначе. После Флойда, я встречался с очень сильными бойцами. Я боксировал с Мигелем Котто, дважды — с Головкиным. Флойд тоже стал лучше, набрав еще больше опыта. Если мы встретимся снова, то я без проблем его одолею», — приводит слова Альвареса Worldboxingnews.net.