«Я дважды дрался с Головкиным». Альварес выбрал вес для реванша с Мейвезером
Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) определился с весом для
Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) определился с весом для
Боксеры встречались в сентябре 2013 года в
«Я уже не смогу спуститься ниже 160 фунтов. Если реванш с Флойдом состоится, то только в среднем весе. Я стал более совершенным бойцом. Я буду куда более конкурентным. Теперь у меня намного больше опыта. Я стал лучше, так что в реванше все было бы
Стоит отметить, что Мейвезер никогда прежде не боксировал в среднем весе. Самый тяжелый для него дивизион, в котором он
Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене
Реванш также продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Позже оба боксера заявили о готовности встретиться в третий раз.
Его соперником будет «обычный» чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе британец Рокки Филдинг (27−1, 15 КО). В случае победы Альварес может стать чемпионом мира в трех весовых категориях.