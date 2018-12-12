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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Я дважды дрался с Головкиным». Альварес выбрал вес для реванша с Мейвезером

Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) определился с весом для матча-реванша с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим (50−0, 27 КО).

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Источник: AP 2018

Боксеры встречались в сентябре 2013 года в Лас-Вегасе в рамках первого среднего веса. Тот бой завершился победой Мейвезера решением большинства судей. Для Альвареса, которому на тот момент было 23 года, это было первое поражение в карьере.

«Я уже не смогу спуститься ниже 160 фунтов. Если реванш с Флойдом состоится, то только в среднем весе. Я стал более совершенным бойцом. Я буду куда более конкурентным. Теперь у меня намного больше опыта. Я стал лучше, так что в реванше все было бы по-другому. В ту ночь меня победил опыт, поэтому бой получился скучным. Он ничего толком мне не сделал. Дело было в опыте, и я сильно заматерел с тех пор. Я уже не тот боец, с кем тогда боксировал Мейвезер. Сейчас все было бы совсем иначе. После Флойда, я встречался с очень сильными бойцами. Я боксировал с Мигелем Котто, дважды — с Головкиным. Флойд тоже стал лучше, набрав еще больше опыта. Если мы встретимся снова, то я без проблем его одолею», — приводит слова Альвареса Worldboxingnews.net.

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Стоит отметить, что Мейвезер никогда прежде не боксировал в среднем весе. Самый тяжелый для него дивизион, в котором он когда-либо боксировал, был первый средний.

Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровно год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

Реванш также продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Позже оба боксера заявили о готовности встретиться в третий раз.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, а сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Его соперником будет «обычный» чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе британец Рокки Филдинг (27−1, 15 КО). В случае победы Альварес может стать чемпионом мира в трех весовых категориях.

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