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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко запланировал объединительный бой за титул отобравшей у Головкина организации

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12−1, 9 КО) следующий бой предварительно проведет 12 апреля 2019 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает LA Times со ссылкой на президента промоутерской компании Top Rank Тодда Дюбефа.

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Источник: Reuters

Промоутеры Ломаченко рассчитывают на унификацию с победителем боя за вакантный титул IBF между россиянином Исой Чаниевым (13−1, 6 КО) и Ричардом Комми (27−2, 24 КО) из Ганы, который должен состояться 2 февраля.

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Таким образом, Ломаченко может провести второй подряд объединительный поединок. 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко победил обладателя титула WBO в легком весе Хосе Педрасу, впервые в профи-карьере объединив титулы.

Титул IBF в легком весе стал вакантным в октябре этого года после того, как американский боксер Майки Гарсия (39−0, 30 КО) отказался от пояса и от боя с обязательным претендентом в лице Комми.

При этом Майки отказывается от титула IBF во второй раз за год. В марте 2018 года он отобрал пояс у россиянина Сергея Липинца, но оставил его, проигнорировав бой с обязательным претендентом белорусом Иваном Баранчиком.

Добавим, что IBF в начале июня отобрала чемпионский титул в среднем весе у казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) за отказ дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом.
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