Хопкинс не включил Головкина в число лучших средневесов и поставил ему условие
Легендарный боксер, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс озвучил собственный
Легендарный боксер, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс озвучил собственный
Любопытно, что «Би-Хоп» не стал включать в личный ТОП-3 бывшего чемпиона мира по нескольким версиям Геннадия Головкина, зато внес туда двух боксеров, которых GGG ранее побеждал — Дэниэла Джейкобса и Давида Лемье.
— В среднем дивизионе есть три боксера, на которых мы всегда хотим посмотреть: конечно же, это «Канело», затем Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье. Четвертый… кто назовет четвертого (обращаясь к журналистам)?
— Геннадий Головкин?
— Нет, GGG нужно сначала пройти Джермалла Чарло. Он должен победить близнеца. Четвертый — это Деметриус Эндрейд.