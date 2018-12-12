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12:40 (мск), источник: Sports.kz

Хопкинс не включил Головкина в число лучших средневесов и поставил ему условие

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс озвучил собственный шорт-лист сильнейших представителей среднего веса, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Любопытно, что «Би-Хоп» не стал включать в личный ТОП-3 бывшего чемпиона мира по нескольким версиям Геннадия Головкина, зато внес туда двух боксеров, которых GGG ранее побеждал — Дэниэла Джейкобса и Давида Лемье.

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— В среднем дивизионе есть три боксера, на которых мы всегда хотим посмотреть: конечно же, это «Канело», затем Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье. Четвертый… кто назовет четвертого (обращаясь к журналистам)?

— Геннадий Головкин?

— Нет, GGG нужно сначала пройти Джермалла Чарло. Он должен победить близнеца. Четвертый — это Деметриус Эндрейд.

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