Хопкинс не включил Головкина в число лучших средневесов и поставил ему условие

Источник: РИА "Новости"

Любопытно, что «Би-Хоп» не стал включать в личный ТОП-3 бывшего чемпиона мира по нескольким версиям Геннадия Головкина, зато внес туда двух боксеров, которых GGG ранее побеждал — Дэниэла Джейкобса и Давида Лемье.

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— В среднем дивизионе есть три боксера, на которых мы всегда хотим посмотреть: конечно же, это «Канело», затем Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье. Четвертый… кто назовет четвертого (обращаясь к журналистам)?

— Геннадий Головкин?