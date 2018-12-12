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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Тедди Атлас встал на защиту Ломаченко и назвал его «великим и особенным»

Известный американский тренер и аналитик бокса на американском ТВ Тедди Атлас в беседе с журналистами поделился впечатлениями о выступлении украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) против пуэрториканца Хосе Педрасы (25−2, 12 КО) в поединке за титулы WBA и WBO в легком весе. Об этом пишет vRINGe.com.

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Источник: AP 2018

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке (США) Ломаченко объединил титулы, перебоксировав Педрасу по итогам 12-ти раундов.

— Тедди, почему люди говорят, что в течение 10-ти раундов Ломаченко не был таким зрелищным?
— Как это недостаточно хорош? Вы парни сумасшедшие. Кто эти люди? Что эти люди хотят? Ломаченко проводил поединок с высоким парнем, который крупнее по своей природе. Педраса мог менять стойки. Он становился в левостороннюю стойку, чтобы нивелировать преимущество Василия. Он был умным, и он был выше. Когда Лома подходил к нему, тот — отходил. Он мог выживать и держаться, но Лома отличный боец и нашёл выход, нашел, как к нему подойти. Лома нашёл способ доминировать в конце боя. Это величие. Бросьте, не смешите меня. Ты не можешь доминировать со всеми бойцами. Этот парень (Педраса) знал, что ему делать. У него было преимущество в габаритах, и он его использовал. Отличный боец и ученый Ломаченко смог выигрывать раунды. Он, может быть, проиграл всего два раунда, «засыпал» его в конце и был близок, чтобы прикончить его. Этот парень прекрасен. Кроуфорд, кстати, тоже.

— Вы говорили, что он отличный боец. Он один из великих, таких как Дюран, Мосли, Уитакер…
— Дайте ему еще немного времени.

— Что видят ваши глаза?
— Мои глаза видят в нем великого бойца. Никто этого не говорит, но он видит все. У него очки ночного видения с инфракрасными лазерами. Он видит все. Его зрение — это его лучшее качество. У него есть обманчивость, и он может пройти под дождем и не намокнуть. Он проходит через шторм ударов и выходит сухим. Это большая особенность.

— Он побьет Гарсию?
— Когда ты доходишь до такого момента, когда будешь драться с особым бойцом, а Гарсиа — особенный боец… Тут дело не только в габаритах, а и в умениях, и в образе мышления. Когда у тебя столько умений, сколько у Ломаченко, ты можешь подниматься в весе сколько сможешь, но когда ты встретишься с бойцом уровня Гарсии, то действительно поймешь, как далеко ты можешь зайти. Есть много бойцов в 63,5 килограмма, которых Василий победит, но если говорить о конечном уровне… эй, нужно отдать должное Ломаченко за те категории, которые он уже прошёл. Что вы хотите, чтобы парень делал? Чтобы он дрался с супертяжем? Бросьте.

— Говорят о нем и Кроуфорде…
— Я бы не хотел, чтобы вы управляли моей карьерой, вы бы поставили меня против Годзиллы.

— Я только хочу боя с Гарсией.
— А потом вы сказали бы мне драться с Кинг-Конгом.

— Говорят, великие бойцы появляются раз в 75 лет. Ломаченко такой боец?
— Нам повезло, что есть парни типа Кроуфорда. Да, я бы сказал, что Ломаченко… Вы знаете, кто Ломаченко для меня? Он — Тайгер Вудс (самый известный игрок в гольф). Я выбрал такой пример из-за того, что отец Тайгера Вудса с рождения планировал сделать своего сына одним из лучших игроков в гольф за всю историю. Отец Ломаченко — это гений. Он сделал то же самое. Он решил еще с рождения сына, что тот будет великим бойцом. Это всё часть его и он — великий и особенный. В этом нет никаких сомнений.

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