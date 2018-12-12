Тедди Атлас встал на защиту Ломаченко и назвал его «великим и особенным»

Источник: AP 2018

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке (США) Ломаченко объединил титулы, перебоксировав Педрасу по итогам 12-ти раундов.

— Тедди, почему люди говорят, что в течение 10-ти раундов Ломаченко не был таким зрелищным?

— Как это недостаточно хорош? Вы парни сумасшедшие. Кто эти люди? Что эти люди хотят? Ломаченко проводил поединок с высоким парнем, который крупнее по своей природе. Педраса мог менять стойки. Он становился в левостороннюю стойку, чтобы нивелировать преимущество Василия. Он был умным, и он был выше. Когда Лома подходил к нему, тот — отходил. Он мог выживать и держаться, но Лома отличный боец и нашёл выход, нашел, как к нему подойти. Лома нашёл способ доминировать в конце боя. Это величие. Бросьте, не смешите меня. Ты не можешь доминировать со всеми бойцами. Этот парень (Педраса) знал, что ему делать. У него было преимущество в габаритах, и он его использовал. Отличный боец и ученый Ломаченко смог выигрывать раунды. Он, может быть, проиграл всего два раунда, «засыпал» его в конце и был близок, чтобы прикончить его. Этот парень прекрасен. Кроуфорд, кстати, тоже.

— Вы говорили, что он отличный боец. Он один из великих, таких как Дюран, Мосли, Уитакер…

— Дайте ему еще немного времени.

— Что видят ваши глаза?

— Мои глаза видят в нем великого бойца. Никто этого не говорит, но он видит все. У него очки ночного видения с инфракрасными лазерами. Он видит все. Его зрение — это его лучшее качество. У него есть обманчивость, и он может пройти под дождем и не намокнуть. Он проходит через шторм ударов и выходит сухим. Это большая особенность.

— Он побьет Гарсию?

— Когда ты доходишь до такого момента, когда будешь драться с особым бойцом, а Гарсиа — особенный боец… Тут дело не только в габаритах, а и в умениях, и в образе мышления. Когда у тебя столько умений, сколько у Ломаченко, ты можешь подниматься в весе сколько сможешь, но когда ты встретишься с бойцом уровня Гарсии, то действительно поймешь, как далеко ты можешь зайти. Есть много бойцов в 63,5 килограмма, которых Василий победит, но если говорить о конечном уровне… эй, нужно отдать должное Ломаченко за те категории, которые он уже прошёл. Что вы хотите, чтобы парень делал? Чтобы он дрался с супертяжем? Бросьте.

— Говорят о нем и Кроуфорде…

— Я бы не хотел, чтобы вы управляли моей карьерой, вы бы поставили меня против Годзиллы.

— Я только хочу боя с Гарсией.

— А потом вы сказали бы мне драться с Кинг-Конгом.