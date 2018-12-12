Названа возможная причина бронирования командами Головкина и «Канело» даты и места «третьего боя»

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По мнению СМИ, стороны, представляющие интересы казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, скорее всего, опасаются, что эту дату и место выберет для реванша с Мэнни Пакьяо другая звезда бокса — Флойд Мейвезер-младший.

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Ранее стало известно, что в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе значится вечер профессионального бокса, организаторами которого указаны промоутеры Головкина и «Канело».

«Очень важно, что о бронировании арены T-Mobile в Лас-Вегасе было объявлено сейчас, чтобы Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо не выбрали эту дату. Мейвезер любит драться на Синко де Майо, и для него это лучшее время, чтобы встретиться с Пакьяо в реванше. Пакьяо 19 января сразится в Лас-Вегасе с Эдриеном Бронером. Если он выиграет этот бой, ожидается, что Флойд захочет немедленно воспользоваться ростом популярности филиппинской звезды и подраться с ним на выходные в честь Синко де Майо 4 мая. Мейвезер все еще может выбрать эту дату, но один из способов убедить его этого не делать — это запланированный на это число Golden Boy Promotions третий бой между Головкиным и “Канело”», — пишет СМИ.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.