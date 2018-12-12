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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский промоутер оценил значимость Тома Леффлера для Геннадия Головкина

Казахстанский промоутер Алихан Жарылгапов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил значение промоутера Тома Леффлера для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), также назвав наиболее выгодного для GGG телепартнера.

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Источник: Reuters

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Головкин может уйти от Леффлера, с которым начал сотрудничать еще в 2011 году.

«Головкин никогда не был зависим от Леффлера. Том лишь помогал GGG, выполняя роль функционера. Головкин в любой момент мог прекратить сотрудничество. Возможно на данном этапе Леффлер уже не нужен Головкину. GGG может договориться с любым телепартнером, но все-таки склоняюсь к DAZN. Это новая платформа, которая собирает всех лучших. Вероятно с GGG будет подписан не долгосрочный контракт. Не такой как у “Канело”», — отметил Жарылгапов.

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Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

После этого боя Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин рассматривает предложения от стримингового сервиса DAZN, телеканала ESPN и проекта Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

Бакытжан Нурпеисов  .

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