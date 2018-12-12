Казахстанский промоутер оценил значимость Тома Леффлера для Геннадия Головкина
Казахстанский промоутер Алихан Жарылгапов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил значение промоутера Тома Леффлера для
Казахстанский промоутер Алихан Жарылгапов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил значение промоутера Тома Леффлера для
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Головкин может уйти от Леффлера, с которым начал сотрудничать еще в 2011 году.
«Головкин никогда не был зависим от Леффлера. Том лишь помогал GGG, выполняя роль функционера. Головкин в любой момент мог прекратить сотрудничество. Возможно на данном этапе Леффлер уже не нужен Головкину. GGG может договориться с любым телепартнером, но
Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал
После этого боя Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин рассматривает предложения от стримингового сервиса DAZN, телеканала ESPN и проекта Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.
Бакытжан Нурпеисов .