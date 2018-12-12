Два казахстанца поборются за пояса от WBO и WBA в Москве

Полного списка боксеров, которые выступят в ивенте, еще нет, но два боя с участием казахстанцев заявлены, как титульные. 27-летний суперсредневес Айдос Ербосынулы (9−0, 7 КО) в бою за пояс WBO Global встретится с 25-летним Илиасом Ачергуем (12−3−1, 6 КО) из Бельгии.

Читайте также Казахстанский боксер проведет бой в России за пояс от WBC

Профессиональная карьера Ербосынулы стартовала в октябре 2015 года: он выступал на рингах Украины (два боя), Казахстана (пять боев) и США (два поединка). Бельгиец практически все бои провел на родине и является чемпионом своей страны в профессиональном боксе. В сентябре 2015 года Ачергуй выигрывал молодежный титул по версии WBC.

Во второй титульной встрече на ринг выйдет 26-летний Нурсултан Жанабаев (5−0, 4 КО). Казахстанец будет бороться за вакантный региональный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC) — WBC Asia. Соперником станет 34-летний филиппинец Арнел Тинампай (25−22−1, 11 КО).

Оба соискателя трофея входят в ТОП-15 регионального рейтинга организации. Жанабаев занимает четвертое место, а его конкурент — 11. Заметим, что версия титула имеет три номинации — «обычного» чемпиона, а также «серебряного» и континентального чемпионов. Первые две позиции вакантны, а последним поясом владеет сын Кости Цзю — Тим Цзю (11−0, 9 КО), представляющий Австралию.

Третьим участником московского события из Казахстана станет боксер первого тяжелого веса Али Балоев (7−0, 6 КО). Соперником 25-летнего казахстанца станет Жан Карлос Мина (6−1, 2 КО) из Эквадора. Балоев в третий раз боксирует в России: также на его счету поединки в Польше, Казахстане (два) и США (два). Что касается Мины, то все свои бои он провел в Эквадоре.