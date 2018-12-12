Следующий бой Поветкина планируется провести в марте — апреле 2019 года

Источник: Reuters

«Александр сейчас на отдыхе. Уже поступали предложения. Следующий его бой будет обсуждаться на март — апрель», — сказал Корнилов.

В сентябре россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.