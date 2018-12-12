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14:59 (мск), источник: ТАСС

Следующий бой Поветкина планируется провести в марте — апреле 2019 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Следующий поединок российского боксера Александра Поветкина планируется на март — апрель 2019 года. Об этом ТАСС заявил представитель компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

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Источник: Reuters

«Александр сейчас на отдыхе. Уже поступали предложения. Следующий его бой будет обсуждаться на март — апрель», — сказал Корнилов.

В сентябре россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

После поединка 39-летний Поветкин опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, то планирует провести еще несколько поединков. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года. Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

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