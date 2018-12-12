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15:28 (мск), источник: Sports.kz

Озвучена позиция Головкина в рейтинге средневесов

Известный эксперт, представляющий ESPN, Дэн Рафаэль опубликовал рейтинг топовых бойцов всех весовых категорий и назвал позицию казахстанца Геннадия Головкина в среднем весе, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

«Представляю Вашему вниманию мой рейтинг. Если в дивизионе есть линейный чемпион, он будет занимать первую позицию», — написал Дэн.

Напомним, Сауль «Канело» Альварес в данный момент является линейным чемпионом в среднем весе после его последнего поединка с Геннадием Головкиным, который обладал этим званием до него. Их бой прошёл в сентябре, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и закончился победой «Канело» решением большинства судей.

Средний вес:
1. Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 KO)
2. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 KO)
3. Дэниел Джейкобс (35−2, 29 KO)
4. Билли Джо Сондерс (26−0, 12 KO)
5. Сергей Деревянченко (12−1, 10 KO)
6. Джермалл Чарло (27−0, 21 KO)
7. Деметриус Андраде (26−0, 16 KO)
8. Давид Лемье (40−4, 34 KO)
9. Роб Брант (24−1, 16 KO)
10. Мартин Мюррей (37−4−1, 17 KO).

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