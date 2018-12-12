Озвучена позиция Головкина в рейтинге средневесов

«Представляю Вашему вниманию мой рейтинг. Если в дивизионе есть линейный чемпион, он будет занимать первую позицию», — написал Дэн.

Напомним, Сауль «Канело» Альварес в данный момент является линейным чемпионом в среднем весе после его последнего поединка с Геннадием Головкиным, который обладал этим званием до него. Их бой прошёл в сентябре, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и закончился победой «Канело» решением большинства судей.