Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Барыс4
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Динамо Р
Футбол. Еврокубки
20:55
Виктория Пл
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
13.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.12
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.12
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Эдмонтон Ойлерз6
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд7
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс6
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз6
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ4
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Ванкувер Кэнакс3
Все события
Фоторепортажи
8Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
15:30 (мск), источник: Sports.kz

Мэйвезер решил разрушить планы Головкина и «Канело»

Журналист ESPN Стив Ким считает, что забронированную дату третьего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса могут «украсть» конкуренты, сообщает Sports.kz.

Наверх
Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что в календаре Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года значится некий вечер бокса, организаторами которого являются Golden Boy Promotions и GGG Promotions. Эта информация небеспочвенно дала предполагать, что именно в этот день и состоится третий бой Головкина и «Канело».

Читайте также
«Я дважды дрался с Головкиным». Альварес выбрал вес для реванша с Мейвезером

Впрочем, по мнению Кима, не всё так просто.

«Альварес планирует драться в праздничный уик-энд “Синко де майо”, но бронирование даты может быть преждевременным шагом Golden Boy, поскольку ходят слухи о реванше Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо, который также может быть запланирован на этот день», — пишет Ким в своей колонке на сайте.

Первый бой Головкина и «Канело» прошел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился скандальной ничьей. Рематч состоялся спустя год там же: его итог — победа «Канело» решением большинства голосов судей. Что касается Мэйвезера и Пакьяо, то они дрались в мае 2015-го в Лас-Вегасе: Флойд победил единогласным решением.

 «Вот и всё». Промоутеры Головкина и «Канело» высказались о дате третьего бо
Де ла Хойя озвучил сенсационную новость о боях Головкин - «Канело»
Матчи нового ЦСКА интереснее спартаковских скандалов
«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы
Овечкин побил рекорд Павла Буре (видео)
СМИ: «Барселона» готова расстаться с игроком за 400 млн евро
Чемпионка ОИ из России: Я не хочу тренировать детей, они тупые
Почему новый сезон может стать успешным для российского биатлона
Дацюк не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь