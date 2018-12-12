Мэйвезер решил разрушить планы Головкина и «Канело»

Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что в календаре Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года значится некий вечер бокса, организаторами которого являются Golden Boy Promotions и GGG Promotions. Эта информация небеспочвенно дала предполагать, что именно в этот день и состоится третий бой Головкина и «Канело».

Впрочем, по мнению Кима, не всё так просто.

«Альварес планирует драться в праздничный уик-энд “Синко де майо”, но бронирование даты может быть преждевременным шагом Golden Boy, поскольку ходят слухи о реванше Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо, который также может быть запланирован на этот день», — пишет Ким в своей колонке на сайте.