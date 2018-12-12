Мэйвезер решил разрушить планы Головкина и «Канело»
Журналист ESPN Стив Ким считает, что забронированную дату третьего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса могут «украсть» конкуренты, сообщает Sports.kz.
Журналист ESPN Стив Ким считает, что забронированную дату третьего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса могут «украсть» конкуренты, сообщает Sports.kz.
Ранее стало известно, что в календаре Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года значится некий вечер бокса, организаторами которого являются Golden Boy Promotions и GGG Promotions. Эта информация небеспочвенно дала предполагать, что именно в этот день и состоится третий бой Головкина и «Канело».
Впрочем, по мнению Кима, не всё так просто.
«Альварес планирует драться в праздничный
Первый бой Головкина и «Канело» прошел в сентябре прошлого года в