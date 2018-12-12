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15:54 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» прибыл в Нью-Йорк на следующий бой после Головкина

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес прибыл в Нью-Йорк на свой следующий после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным бой с британцем Рокки Филдингом, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

Бой между Саулем «Канело» Альваресом и Рокки Филдингом состоится в субботу, 15 декабря. «Канело» является чемпионом в среднем весе по версиям WBC и WBA, а также обладает поясом журнала The Ring.

Он поднялся с веса до 160 фунтов в вес до 168 фунтов для боя с Рокки Филдингом, который обладает титулом чемпиона мира по версии WBA в этом дивизионе. Поединок состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, свой последний поединок Сауль Альварес провёл против казахстанца Геннадия Головкина. Этот бой завершился победой мексиканского боксёра решением судей.

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