Альварес передумал драться с Головкиным в мае 2019 года?

Источник: AP 2018

Ранее в календаре на официальном сайте организации организаторами вечера бокса значились промоутерские компании, представляющие интересы Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, GGG Promotions и Golden Boy Promotions. Теперь же организатором значится только представитель мексиканца.

Отметим, что после информации о резерве арены T-Mobile в выходные на мексиканский праздник Синко де Майо многие предположили, что именно на этот день будет назначен третий бой между Головкиным и «Канело», представители которых совместно организовывали в качестве промоутеров два предыдущих поединка.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец.