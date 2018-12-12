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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес передумал драться с Головкиным в мае 2019 года?

Атлетическая комиссия штата Невада изменила состав организаторов вечера боя, запланированного в Лас-Вегасе на арене T-Mobile на 4 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Ранее в календаре на официальном сайте организации организаторами вечера бокса значились промоутерские компании, представляющие интересы Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, GGG Promotions и Golden Boy Promotions. Теперь же организатором значится только представитель мексиканца.

Отметим, что после информации о резерве арены T-Mobile в выходные на мексиканский праздник Синко де Майо многие предположили, что именно на этот день будет назначен третий бой между Головкиным и «Канело», представители которых совместно организовывали в качестве промоутеров два предыдущих поединка.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец.

Реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. Альварес же 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) проведет поединок против «обычного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе британца Рокки Филдинга.

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