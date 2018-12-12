Альварес передумал драться с Головкиным в мае 2019 года?
Атлетическая комиссия штата Невада изменила состав организаторов вечера боя, запланированного в
Атлетическая комиссия штата Невада изменила состав организаторов вечера боя, запланированного в
Ранее в календаре на официальном сайте организации организаторами вечера бокса значились промоутерские компании, представляющие интересы Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, GGG Promotions и Golden Boy Promotions. Теперь же организатором значится только представитель мексиканца.
Отметим, что после информации о резерве арены
Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались на арене
Реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. Альварес же 15 декабря на арене Madison Square Garden в