«Канело» нашли соперника на май 2019 года вместо Головкина

Источник: AP 2018

На ринг «Канело» вернется 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в бою против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). На кону будет стоять титул британского боксера.

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В случае победы «Канело» промоутер хочет устроить мексиканцу на 4 мая следующего года бой с обладателем титула IBF в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 KO). Де Ла Хойя уже забронировал на эту дату T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Джейкобс находится в нашем списке, — сказал Де Ла Хойя в беседе с TMZ Sports. — Послушайте, Дэниэл Джейкобс, Билли Джо Сондерс, братья Чарло — все они получат свой шанс. Это не проблема, ведь “Канело” дерется с лучшими. Кто возглавляет мой список? Я не против увидеть “Канело” с Джейкобсом. Я люблю Дэнни. Он феноменальный боец».

Ранее сам Джейкобс бросил вызов «Канело» и заявил, что что посетит бой его против Филдинга. Американец призвал мексиканца устроить бой в мае 2019 года, несмотря на разговоры о том, что в этом день Альварес может в третий встретиться с экс-чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Альварес и Головкин дважды дрались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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Причем изначально в качестве организаторов вечера бокса 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena значились две промоутерские компании — GGG Promotions и Golden Boy Promotions, представляющие интересы Головкина и Альвареса. Однако позже список претерпел изменения и теперь в нем значится только команда мексиканца.

Напомним, что в марте 2017 года Джейкобс проиграл Головкину единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против GGG. В октябре этого года американец победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.