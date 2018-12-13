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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Лемье назвал Сондерса мошенником и захотел поквитаться за поражение

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO) признался, что хочет заполучить матч-реванш против бывшего чемпиона в этой же категории британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 KO).

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Боксеры встречались в декабре 2017 года в Канаде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Сондерса единогласным решением судей, который тем самым защитил титул чемпиона WBO в среднем весе.

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Однако за месяц до боя с обязательным претендентом в лице Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО) из США, который был запланирован на 20 октября этого года в Бостоне (штат Массачусетс, США), Сондерс попался на допинге. В пробе британца были обнаружены следы препарата оксилофрина, который относится к группе амфетаминов и способствует повышению выносливости.

В итоге Атлетическая комиссия штата Массачусетс (MSAC) отказала Сондерсу в выдаче боксерской лицензии, из-за чего он не смог провести бой с Андраде. Поэтому британец отказался от титула WBO, который завоевал американец, победивший решением намибийца Уолтера Каутондокву (17−1, 16 КО).

«Сондерс? Он мошенник. Мне нечего о нем сказать. Он хороший боксер, но он мошенник, — цитирует Лемье BoxingScene. — Я всегда хотел реванша с Билли Джо. У меня были определенные проблемы перед этим поединком. Я его принял, хотя не стоило, учитывая количество травм. Я буду рад, если выйдет организовать матч-реванш. У меня есть еще незаконченное дело с Сондерсом».

Добавим, что Сондерс вернется на ринг 22 декабря 2018 года. Соперником станет венгерский боксер Золтан Сера. Поединок пройдет в Великобритании в рамках шоу, главным боем которого станет поединок за титул по версии IBF в полулегком весе между Карлом Фрэмптоном и Джошем Уоррингтоном.

Что касается Лемье, то свой следующий бой он проведет 15 декабря в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против 34-летнего багамца Туреано Джонсона.

Напомним, Лемье также имеет опыт встречи с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В 2015 году канадец досрочно проиграл GGG и потерял титул IBF в среднем весе в первой же защите.

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