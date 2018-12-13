«Канело» решил вернуться в средний дивизион и прокомментировал слухи о третьем бое с Головкиным в мае 2019

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Ранее в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena появился некий «вечер профессионального бокса», организаторами которого были указаны промоутерские компании Головкина и «Канело». Последние дважды встречались на этой арене: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Однако позже список организаторов вечера бокса претерпел изменения и теперь в нем значится только компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Альвареса.

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На ринг «Канело» вернется 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в бою против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). На кону будет стоять титул британского боксера.

По словам Альвареса, в случае победы или поражения в предстоящем бою он вернется в средний вес. При этом мексиканец отметил, что не вел переговоров относительного третьего поединка с Головкиным на май следующего года.

«Нет, у нас не было никаких переговоров (о третьем бое с GGG). Это все слухи. Лично я ни с кем на эту тему не разговаривал. Я с уважением отношусь к тому, что ждет меня впереди, а 15 декабря мне предстоит большое испытание. Как только я его пройду, возьму отпуск, а затем мы посмотрим, какие у нас будут варианты на май. В настоящее время все эти разговоры о третьем бое с GGG — всего лишь слухи», — сказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.