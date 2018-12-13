«Канело» решил вернуться в средний дивизион и прокомментировал слухи о третьем бое с Головкиным в мае 2019

Ранее в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena появился некий «вечер профессионального бокса», организаторами которого были указаны промоутерские компании Головкина и «Канело». Последние дважды встречались на этой арене: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
Однако позже список организаторов вечера бокса претерпел изменения и теперь в нем значится только компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Альвареса.
На ринг «Канело» вернется 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в бою против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). На кону будет стоять титул британского боксера.
По словам Альвареса, в случае победы или поражения в предстоящем бою он вернется в средний вес. При этом мексиканец отметил, что не вел переговоров относительного третьего поединка с Головкиным на май следующего года.
«Нет, у нас не было никаких переговоров (о третьем бое с GGG). Это все слухи. Лично я ни с кем на эту тему не разговаривал. Я с уважением отношусь к тому, что ждет меня впереди, а 15 декабря мне предстоит большое испытание. Как только я его пройду, возьму отпуск, а затем мы посмотрим, какие у нас будут варианты на май. В настоящее время все эти разговоры о третьем бое с GGG — всего лишь слухи», — сказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.
Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг намечено на весну 2019 года. При этом Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту.