Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс6
Даллас Старз3
Хоккей. Европа
20:00
Россия
Швеция
Хоккей. Европа
20:00
Финляндия
Чехия
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари ФлэймзОТ6
Филадельфия Флайерз5
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс6
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Вегас Голден Найтс3
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Футбол. Еврокубки
12.12
Аякс3
Бавария3
Футбол. Еврокубки
12.12
Бенфика1
АЕК0
Футбол. Еврокубки
12.12
Шахтер Д1
Лион1
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Сити2
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
12.12
Янг Бойз2
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
12.12
Валенсия2
Манчестер Юнайтед1
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
19Похвалы и медали от Виталия Мутко
11:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» решил вернуться в средний дивизион и прокомментировал слухи о третьем бое с Головкиным в мае 2019

Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) прокомментировал слухи относительного третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ранее в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena появился некий «вечер профессионального бокса», организаторами которого были указаны промоутерские компании Головкина и «Канело». Последние дважды встречались на этой арене: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Однако позже список организаторов вечера бокса претерпел изменения и теперь в нем значится только компания Golden Boy Promotions, ведущая дела Альвареса.

Читайте также
«Канело» нашли соперника на май 2019 года вместо Головкина

На ринг «Канело» вернется 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в бою против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). На кону будет стоять титул британского боксера.

По словам Альвареса, в случае победы или поражения в предстоящем бою он вернется в средний вес. При этом мексиканец отметил, что не вел переговоров относительного третьего поединка с Головкиным на май следующего года.

«Нет, у нас не было никаких переговоров (о третьем бое с GGG). Это все слухи. Лично я ни с кем на эту тему не разговаривал. Я с уважением отношусь к тому, что ждет меня впереди, а 15 декабря мне предстоит большое испытание. Как только я его пройду, возьму отпуск, а затем мы посмотрим, какие у нас будут варианты на май. В настоящее время все эти разговоры о третьем бое с GGG — всего лишь слухи», — сказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.

Добавим, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг намечено на весну 2019 года. При этом Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту.

"Та же схема, что и с казахами". Австрийская полиция обыскала сборную России по биатлону на допинг
«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком декабря в РПЛ
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Гандболистки России сыграют с командой Румынии в полуфинале ЧЕ
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире
«Краснодар» сыграет решающий матч за выход в плей-офф ЛЕ
Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь