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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Пояс, сумма и место? Готов биться с любым в моем весе». Джукембаев рассказал о больших планах на 2019 год

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о дальнейших целях, а также об отношениях с промоутерской компанией Eye of the Tiger Management.

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Ранее появилась информация о том, что Джукембаев разочаровал президента Eye of Tiger Managment Камиля Эстефана. В свою очередь, сам Джукембаев в последнем интервью заявил о своем желании продолжить карьеру в США.

«Три года назад приехал в Канаду из Казахстана, откуда родом много знаменитых боксеров. Приехал, чтобы начать карьеру профессионального боксера. Мне повезло сделать это именно в Канаде. Мне очень помогли промоутер Камил Эстефан, менеджер Анна Рева и тренер Стефан Ларош. Благодаря им я смог получить поддержку тысяч моих болельщиков в Казахстане и Канаде. Именно поэтому сейчас у меня 14 боев и 14 побед, из них 12 нокаутом. Каждый мой бой — это реальная Boxing Drama. Особенно последний поединок с Патрисио Мореной. Тогда я получил нокдаун в первом раунде, ответил нокдауном во втором и в седьмом раунде завершил бой нокаутом. Меня и моих болельщиков будоражит бокс. Настоящие битвы бойцовских характеров, большие титулы и гонорары, рекордные уровни телепросмотров и зрителей. Я жду этого от моей команды — промоутера, менеджера. Я уверен, что они смогут это сделать для меня и моих болельщиков! Готов биться с любым боксером в моем весе — только покажите, за какой пояс, какую сумму и место. Работа продолжается, и мы вместе с командой идем дальше. У нас большие планы на 2019 год. Хочу биться с лучшими боксерами своего дивизиона, большие бои в США и в других странах, а также пояс чемпиона. Пришло время для больших шагов. Благодарю своих болельщиков за поддержку. Казахи любят бокс и высоко ценят этот спорт», — отметил Джукембаев.

Напомним, что свой последний поединок Джукембаев провел 6 октября в канадском Квебеке против мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО). Уже в первом раунде казахстанец впервые в карьере оказался в нокдауне, но в концовке второго уже сам отправил оппонента на канвас, а в седьмом нокаутировал его.

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