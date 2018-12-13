«Пояс, сумма и место? Готов биться с любым в моем весе». Джукембаев рассказал о больших планах на 2019 год

«Три года назад приехал в Канаду из Казахстана, откуда родом много знаменитых боксеров. Приехал, чтобы начать карьеру профессионального боксера. Мне повезло сделать это именно в Канаде. Мне очень помогли промоутер Камил Эстефан, менеджер Анна Рева и тренер Стефан Ларош. Благодаря им я смог получить поддержку тысяч моих болельщиков в Казахстане и Канаде. Именно поэтому сейчас у меня 14 боев и 14 побед, из них 12 нокаутом. Каждый мой бой — это реальная Boxing Drama. Особенно последний поединок с Патрисио Мореной. Тогда я получил нокдаун в первом раунде, ответил нокдауном во втором и в седьмом раунде завершил бой нокаутом. Меня и моих болельщиков будоражит бокс. Настоящие битвы бойцовских характеров, большие титулы и гонорары, рекордные уровни телепросмотров и зрителей. Я жду этого от моей команды — промоутера, менеджера. Я уверен, что они смогут это сделать для меня и моих болельщиков! Готов биться с любым боксером в моем весе — только покажите, за какой пояс, какую сумму и место. Работа продолжается, и мы вместе с командой идем дальше. У нас большие планы на 2019 год. Хочу биться с лучшими боксерами своего дивизиона, большие бои в США и в других странах, а также пояс чемпиона. Пришло время для больших шагов. Благодарю своих болельщиков за поддержку. Казахи любят бокс и высоко ценят этот спорт», — отметил Джукембаев.