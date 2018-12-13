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14:16 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский боксер из компании Сондерса и Фьюри отменил бой в Лондоне

24-летний казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (1−0) не выйдет на ринг в рамках вечера бокса 14 декабря в лондонском York Hall, сообщает Sports.kz.

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Изначально планировалось, что наш соотечественник проведет поединок с 35-летним аргентинцем Рейнальдо Кахиной (14−53−5, 10 КО), но сейчас этот бой пропал из программы вечера на сайте BoxRec.com.

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Таким образом, 14 декабря зрители смогут увидеть поединок только одного казахстанца — 22-летнего Султана Заурбека (2−0, 1 КО), который сразится с 31-летним хорватом Антонио Хорватичем (10−52, 5 КО).

Напомним, что Султан Заурбек последний раз боксировал 24 ноября в Монте-Карло, тогда он победил нокаутом в третьем раунде никарагуанца Джонсона Теллеса (12−45−5, 6 КО). Что касается Нуртаса Ажбенова, то на его счету пока только дебютный поединок в профи 26 октября, в котором он одолел по очкам никарагуанца Элихио Паласиоса (7−34−5).

Отметим, что летом Ажбенов и Заурбек начали сотрудничество с промоутерской компанией MTK Global, которая ведет дела таких известных британских боксеров, как Билли Джо Сондерс и Тайсон Фьюри.

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