Казахстанский боксер из компании Сондерса и Фьюри отменил бой в Лондоне
24-летний казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (1−0) не выйдет на ринг в рамках вечера бокса 14 декабря в лондонском York Hall, сообщает Sports.kz.
24-летний казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (1−0) не выйдет на ринг в рамках вечера бокса 14 декабря в лондонском York Hall, сообщает Sports.kz.
Изначально планировалось, что наш соотечественник проведет поединок с 35-летним аргентинцем Рейнальдо Кахиной (14−53−5, 10 КО), но сейчас этот бой пропал из программы вечера на сайте BoxRec.com.
Таким образом, 14 декабря зрители смогут увидеть поединок только одного казахстанца — 22-летнего Султана Заурбека (2−0, 1 КО), который сразится с 31-летним хорватом Антонио Хорватичем (10−52, 5 КО).
Напомним, что Султан Заурбек последний раз боксировал 24 ноября в
Отметим, что летом Ажбенов и Заурбек начали сотрудничество с промоутерской компанией MTK Global, которая ведет дела таких известных британских боксеров, как Билли Джо Сондерс и Тайсон Фьюри.