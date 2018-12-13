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13:13 (мск), источник: ТАСС

Проведение боя Лебедев — Усик зависит от планов боксеров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Проведение поединка между российским боксером Денисом Лебедевым и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком зависит от планов обоих спортсменов. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

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Источник: РИА "Новости"

«Тут все зависит от планов Усика, будет ли он переходить в супертяжелый вес или останется. Также зависит и от планов Дениса, хочет ли он проводить следующий бой и кого хочет видеть соперником. Но проведение такого поединка вполне реально», — сказал Корнилов.

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что команды Лебедева и Усика должны до марта достичь договоренности о проведении поединка.

Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.

В послужном списке 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), два поражения. Он является «чемпионом в отпуске» WBA.

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