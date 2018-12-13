Проведение боя Лебедев — Усик зависит от планов боксеров

«Тут все зависит от планов Усика, будет ли он переходить в супертяжелый вес или останется. Также зависит и от планов Дениса, хочет ли он проводить следующий бой и кого хочет видеть соперником. Но проведение такого поединка вполне реально», — сказал Корнилов.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что команды Лебедева и Усика должны до марта достичь договоренности о проведении поединка.
Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.
В послужном списке 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), два поражения. Он является «чемпионом в отпуске» WBA.