Проведение боя Лебедев — Усик зависит от планов боксеров

Источник: РИА "Новости"

«Тут все зависит от планов Усика, будет ли он переходить в супертяжелый вес или останется. Также зависит и от планов Дениса, хочет ли он проводить следующий бой и кого хочет видеть соперником. Но проведение такого поединка вполне реально», — сказал Корнилов.

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что команды Лебедева и Усика должны до марта достичь договоренности о проведении поединка.

Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.