Канат Ислам рассказал подробности продолжения своей профессиональной карьеры
Казахстанский
Казахстанский
Бронзовый призер Олимпийских игр дебютировал среди профессионалов в сентябре 2012 года, но в течение последних 15 месяцев не выступал.
Летом казахстанец должен был отбоксировать в США, но не смог выйти на ринг
«Как вы знаете, было время, когда я работал с промоутером Лопесом. Теперь заключил договор с Эгисом Климасом. Но перед выходом на ринг я получил травму, и на лечение, как меня заверили врачи, требуется