Канат Ислам рассказал подробности продолжения своей профессиональной карьеры

«Как вы знаете, было время, когда я работал с промоутером Лопесом. Теперь заключил договор с Эгисом Климасом. Но перед выходом на ринг я получил травму, и на лечение, как меня заверили врачи, требуется семь-восемь месяцев. Общался с Эгисом Климасом. Он меня заверил, что готов организовать бой в течение месяца, если я подтверждаю свою готовность. Мы находимся на связи в врачами. Ждем их окончательного ответа. В течение месяца будем знать вердикт», — поделился Ислам.