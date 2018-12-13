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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам рассказал подробности продолжения своей профессиональной карьеры

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (25−0, 20 КО) на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане рассказал подробности продолжения своей карьеры, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бронзовый призер Олимпийских игр дебютировал среди профессионалов в сентябре 2012 года, но в течение последних 15 месяцев не выступал.

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Летом казахстанец должен был отбоксировать в США, но не смог выйти на ринг из-за травмы.

«Как вы знаете, было время, когда я работал с промоутером Лопесом. Теперь заключил договор с Эгисом Климасом. Но перед выходом на ринг я получил травму, и на лечение, как меня заверили врачи, требуется семь-восемь месяцев. Общался с Эгисом Климасом. Он меня заверил, что готов организовать бой в течение месяца, если я подтверждаю свою готовность. Мы находимся на связи в врачами. Ждем их окончательного ответа. В течение месяца будем знать вердикт», — поделился Ислам.

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