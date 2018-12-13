Казахстанский боксер рассказал о титульном бое против спарринг-партнера Мэнни Пакьяо

Бой за пояс WBC Asia в первом среднем весе пройдет 23 декабря в Москве. Соперником станет 34-летний филиппинец Арнел Тинампай (25−22−1, 11 КО).

Читайте также Два казахстанца поборются за пояса от WBO и WBA в Москве

— Подготовка проходит очень хорошо, — отметил Жанабаев. — И мы ее еще продолжаем. Соперник — серьезный и опытный боксер. Ни разу досрочно не проигрывал, дерется до конца. Спарринг-партнер самого Мэнни Пакьяо!

— Видели его в деле?

— Да, смотрел много его боев. На ринге посмотрим. Будет интересно, не пропустите.

— Какой у него коронный удар?

— Правый боковой.

Отметим, что Жанабаев дебютировал в профи в октября 2016 года в Китае, где провел два поединка. Также в активе 26-летнего боксера значится один поединок в Казахстане и два — в России.