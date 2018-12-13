«Они сотрудничают без контракта». Эксперт объяснил, почему Головкину не надо менять промоутера

Источник: AP 2018

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Головкин может уйти от Леффлера, с которым начал сотрудничать еще в 2011 году. Ранее промоутер GGG отсутствовал на важных переговорах казахстанца c представителями стримингового сервиса DAZN.

«Я не согласен с тем, что Головкину разумнее найти другого промоутера. Леффлер является одним из самых дипломатичных специалистов в этой сфере. Он помог неизвестному казахстанскому боксеру стать звездой профи-бокса. Я считаю, что он продолжит работу вместе c GGG. То, что он отсутствовал на встрече ни о чем не говорит. Всем известно, что они сотрудничают без контракта, но являются прекрасной командой», — отметил Джей.

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Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.