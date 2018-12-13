«Они сотрудничают без контракта». Эксперт объяснил, почему Головкину не надо менять промоутера
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил заслуги промоутера
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил заслуги промоутера
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Головкин может уйти от Леффлера, с которым начал сотрудничать еще в 2011 году. Ранее промоутер GGG отсутствовал на важных переговорах казахстанца c представителями стримингового сервиса DAZN.
«Я не согласен с тем, что Головкину разумнее найти другого промоутера. Леффлер является одним из самых дипломатичных специалистов в этой сфере. Он помог неизвестному казахстанскому боксеру стать звездой
Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал
После этого боя Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин рассматривает предложения от стримингового сервиса DAZN, телеканала ESPN и проекта Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.