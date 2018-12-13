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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

Лемье рассказал, как его бой с Головкиным обошел дебют «Канело» на Madison Square Garden

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) в интервью Journal de Montreal рассказал об ожиданиях от боя с багамцем Туреано Джонсоном (20−2, 14 КО).

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Их поединок пройдет 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а в главном событии этого вечера обладатель титулов WBC и WBA (Super) в среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (50−1−2, 34 КО) встретится с «обычным» чемпионом WBA во втором среднем весе британцем Рокки Филдингом (27−1, 15 КО).

Для Лемье предстоящий бой станет вторым на MSG. На этой легендарной арене он дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

Все билеты на бой Головкин — Лемье были распроданы в рекордные сроки — еще до начала рекламной кампании. Поединок стал для обоих боксеров дебютом на платном телевидении и собрал чуть больше 150 тысяч PPV-трансляций.

Для Альвареса бой с Филдингом станет дебютом на MSG. В кассе все еще остаются билеты, но организаторы надеются, что они будут все распроданы ближе к самому событию.

По словам Лемье, ему было приятно войти в историю MSG вместе с Головкиным.

«Мы не можем сравнивать поединки против Джонсона и GGG, потому что у них разные масштабы. Бой против Головкина был объединительным — это более громкое событие. Мы быстрее всех в истории распродали билеты на Madison Square Garden. Это было важное событие, и я рад, что поучаствовал в этом.

Людям нравятся большие бои. Если бы я дрался против «Канело», то уже не было бы никаких билетов в кассе. Джонсон — хороший соперник. Здорово вернуться на одну из лучших арен мира. Я готов ко всему в ринге. Чтобы не случилось, у меня есть план добраться до него и послать в нокаут, — сказал Лемье.

Добавим, что Головкин пять раз выступал на MSG и одержал пять побед. На этой арене он дебютировал в январе 2013 года против пуэрториканца Габриэля Росадо (24−11−1, 14 КО), а в остальных боях соперниками, кроме Лемье, были американцы Кертис Стивенс (30−6, 22 КО) и Дэниэл Джейкобс (25−2, 29 КО), а также австралиец Дэниэл Гил (31−5, 16 КО).

Лемье рассказал, как его бой с Головкиным обошел дебют "Канело" на Madison Square Garden
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